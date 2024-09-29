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İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 19:40
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:40
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısı: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Can Dolusu Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze kenti ile çevresindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği saldırılarda 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Olayların Detayları

Gazze'nin kuzeyinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, kente gerçekleştirilen saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi ise yaralandı. Görgü tanıkları, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze kentindeki Belediye Parkı yakınında bir grup Filistinliyi hedef aldığını aktardı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Buna ek olarak, Filistin sağlık ekipleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Riyazus Salihin Camisi yakınında bulunan bir grup Filistinliyi agresif bir şekilde hedef aldığını bildirdi. Bu saldırıda 1 kişinin öldüğü ve başka yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Sonuç olarak, bu olaylar bölgedeki karışıklığın devam ettiğini gösteriyor.

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