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İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısında İki Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:31
İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırısında İki Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: İki Ölü, Çok Sayıda Yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları Cibaliya beldesinde En-Nezle okulu yakınındaki "Şehade" ailesine ait evi bombaladı.

Bölgedeki Saldırılar ve Göç Tehditi

Gazze'nin kuzeyinde 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de kara saldırısına da başladı. Bu saldırılarla bölge halkını göçe zorlayarak, hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoymanın yanı sıra tıbbi ve insani yardım girişlerine de engel oluyor.

"Generaller Planı" ve Zorla Göç

İsrail'in yaptığı bu saldırıların, "Generaller Planı" olarak bilinen ve İsraillilerin yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi için hazırlandığı düşünülüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilerin boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Adraee, Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısında bulunmuştu. Bu haritanın, eski İsrail Ordu Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland tarafından hazırlanıp hükümete sunulan "Generaller Planı"na benzerlik taşıdığı dikkat çekmişti.

"Generaller Planı", Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir edilmesini, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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