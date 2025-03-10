İsrail Ordusunun Gazze’ye Yönelik Saldırısında 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze’de Çocukları da Hedef Aldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Bureyc Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kardeş hayatını kaybetti. Olay, yerel sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail'e ait İHA'ların kampta toplanan Filistinlileri hedef alması sonucu meydana geldi.

Cenazeler Hastaneye Nakledildi

Saldırıda yaşamını yitiren kardeşlerin cenazeleri bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, saldırıda yaralananlar da hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Bu olay, bölge halkı arasında büyük bir tedirginliğe sebep oldu.

Saldırılar Devam Ediyor

Olaydan kısa bir süre önce, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. 19 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, İsrail ordusu Gazze’nin farklı bölgelerinde ihlallerine devam etmekte.

Gazze'nin Son Durumu

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde başladığı saldırılar sonucunda yaklaşık 17 bin 881’i çocuk, 12 bin 316’sı kadın olmak üzere toplamda 48 bin 467 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 111 bin 913 kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınıp sivil altyapı tahrip edildi.