İsrail Ordusunun Gazzeli Tutuklulara Uyguladığı Şiddet İddiası

İsrail Ordusu, Gazzeli Tutuklulara Şiddet Uyguladı!

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, cezaevlerinde tutulan Gazzeli Filistinlilere sistematik olarak şiddet uygulamaktadır. 2024 yılı, işgal altındaki bölgelerde gerçekleştirilen baskınlar ve saldırılarda binlerce Filistinlinin gözaltına alındığı en kanlı dönemlerden biri olmayı sürdürüyor.

Gözaltı Sayısında Hızlı Artış

Özellikle 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltı sayıları hızla artarken, kadınlar, çocuklar, gazeteciler ve doktorlar da bu süreçten etkilenmiştir. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre, Aralık 2024 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki tutuklu sayısı 10 bini geçmiştir. Bu tutuklular arasında 3,428 idari tutuklu, en az 100 çocuk ve 22 kadın bulunmaktadır.

Cezaevlerindeki Koşullar

KAN’ın aktardığı üzere, son 3 ay içerisinde gözaltına alınan Gazzeli Filistinlilerin çoğu askeri cezaevlerinde tutulmaktadır. Bu cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin avukatlarından alınan bilgilere göre, mahkumlar sık sık şiddet ve hakaretlere maruz kalmaktadır.

Ellerinin Bağlı Tutulması ve Kötü Muamele

Ofer Hapishanesi yakınlarında bulunan cezaevinde tutulan 12 tutuklunun ifadeleri, mahkumların gün boyunca, uyurken ve tuvalet ihtiyaçlarını giderirken bile ellerinin bağlı kaldığını ortaya koymuştur. Haftada sadece bir kez duş alabilen tutuklular, bazı durumlarda gün boyunca gözleri bağlı tutulmaktadır.

Şiddet ve Hakaret İddiaları

Bir tutuklu, “Ellerim dört ay boyunca sürekli kelepçeliydi ve ilk kez kelepçelerim çıkarıldı” ifadesini kullanırken, başka bir tutuklu ise sorguya götürülürken şiddet gördüklerini ve hakarete uğradıklarını aktarmıştır. Konuşmaları durumunda dayağa maruz kaldıklarını bildirmiştir.

Anatot Askari Kampındaki Durum

Zira KAN, Anatot askeri kampındaki tesisin daha küçük olduğunu ve yaklaşık 100 tutuklu barındırdığını belirtmiştir. Tutuklular, askerlerin kendilerine hakaret ettiği, üzerlerine tükürdüğü ve çoğu zaman uyku düzenlerinin bozulduğunu ifade etmektedirler. Bir saatlik uykudan sonra uyanarak yarım saat ayakta durmaya zorlandıklarını söyleyerek bu uygulamanın sık tekrarlandığını aktarmışlardır.

İsrail ordusu ise, Ofer Hapishanesi yakınlarındaki tesiste long-süreli tutukluluk için uygun koşullar olduğunu ve tutukluların bazı durumlarda göz bağı kullanıldığını, ancak ihtiyaçlarının karşılandığını iddia etmektedir.