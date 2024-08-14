İsrail Ordusunun Han Yunus'taki Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Yeni Bir Saldırı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından bildirilen bilgilere göre, İsrail ordusu bölgede saldırılarına devam ediyor.

Bombardıman Detayları

Han Yunus'un Batın es-Semin bölgesine yapılan bombardımanda can kayıpları meydana geldi. Ayrıca, bölgede bulunan diğer alanlara da İsrail helikopterlerinden ağır silahlarla ateş açıldığı bildirildi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında kaydedilen can kaybı sayısı oldukça yüksek. Resmi verilere göre, bu süreçte 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplam 39 bin 965 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 92 bin 294 kişi yaralanmış durumda.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Enkaz altında hâlâ binlerce insanın bulunduğu tahmin edilirken, halkın güvenliğe sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da İsrail ordusunun hedefleri arasında. Sivil altyapının zarar görmesi, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.