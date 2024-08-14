Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusunun Han Yunus'taki Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 3 çocuk da dâhil olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:44
İsrail Ordusunun Han Yunus'taki Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusundan Yeni Bir Saldırı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından bildirilen bilgilere göre, İsrail ordusu bölgede saldırılarına devam ediyor.

Bombardıman Detayları

Han Yunus'un Batın es-Semin bölgesine yapılan bombardımanda can kayıpları meydana geldi. Ayrıca, bölgede bulunan diğer alanlara da İsrail helikopterlerinden ağır silahlarla ateş açıldığı bildirildi.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında kaydedilen can kaybı sayısı oldukça yüksek. Resmi verilere göre, bu süreçte 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın olmak üzere toplam 39 bin 965 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 92 bin 294 kişi yaralanmış durumda.

Sivil Altyapı Hedef Alınıyor

Enkaz altında hâlâ binlerce insanın bulunduğu tahmin edilirken, halkın güvenliğe sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da İsrail ordusunun hedefleri arasında. Sivil altyapının zarar görmesi, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

İLGİLİ HABERLER

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde dev hamle! Yüzde 15 peşinat - 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Faiz şöleni başladı! CEPTETEB, Alternatifbank, ONPlus’ta kazançlar 44 bin liraya ulaşıyor

Son 7 Gün! Hayallerinizi gerçekleştirecek Milli Emlak arazisi 37.000 TL’ye bekliyor

4A 4B 4C'lilere Ağustos Müjdesi! 17 Ağustos'ta çifte ödeme ve ek fırsatlar geliyor

21 Ağustos BİM indirimleri! Hafta sonu koştur koştur BİM'e gitmeyen kaçıracak

Kış hazırlıkları başlasın! Isınma yardımı hükümetten onay aldı geliyor!