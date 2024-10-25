İsrail Ordusunun Hastane Saldırısı: Oksijen Kesildi, Çocuklar Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Kemal Advan Hastanesine Yönelik Saldırısı

Kemal Advan Hastanesi Hemşire Müdürü Eid Sabbah, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki hastaneye yönelik bir saldırıda bulunduğunu ve bu saldırıda yaralı çocukların yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Olayın Gelişimi

Sabbah, İsrail güçlerinin gece saatlerinde hastaneyi kuşatma altına aldığını bildirdi. Hastanede, İsrail'in bombardımanından kaçan yerinden edilmiş Filistinlilerin yanı sıra 160 yaralı ve 200 sağlık personeli bulunuyordu. Sabah, "İsrail ordusu saat 03.00'te hastaneyi kuşatmaya başladı; her hareket eden nesneye ateş açıldı ve hastanede oksijen sağlayan tek tank vuruldu," dedi.

Yardım Çalışmaları ve Yaşanan Zorluklar

Sabbah, Dünya Sağlık Örgütü ekiplerinin hastanedeki 40 hastayı tahliye ettiğini ancak sonrasında hastanenin yeniden kuşatıldığını belirtti. Elektrik jeneratörlerinin çalıştırılması için gerekli yakıtta sıkıntı yaşandığını ifade eden Sabbah, "Hastanedeki durum tam anlamıyla felaket. Yaralıların sağlık hizmeti alabileceği bir yer kalmadı," şeklinde konuştu.

Uluslararası Kuruluşlara Çağrı

Sabbah, uluslararası topluma seslenerek, "Hastanedeki sağlık çalışanları ve hasta bireyler için koruma sağlanmasını istiyoruz. Bu sıkıntılı durumun sonlandırılması gerekiyor," dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın Açıklaması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da yürütülen saldırıya dair açıklamalarda bulundu ve İsrail askerlerinin hastane içinde hasta, sağlık personeli ve yerinden edilen kişileri gözaltına aldığını aktardı. Bakanlık, hastanede ilaç ve tıbbi malzeme temin edilmesine ilişkin çağrıda bulundu.