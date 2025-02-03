İsrail ordusunun, Kuneytra vilayetinde gerçekleştirdiği çekiliş sonrasında bölge halkı büyük bir yıkımla karşılaştı. Ordunun işgal ettiği Han Arnabe beldesinden geri çekilmesi sırasında bıraktığı enkaz, burada yaşayanların hayatını olumsuz yönde etkiledi.

Han Arnabe beldesi sakini Cadallah Hammud, durumu şöyle özetliyor: "Gazze'de çocukları öldürenlerin, burada adliye ve valilik binasında da benzeri olaylar yaşandı. Bu caddelerde artık hayat kalmadı." Hammud’un açıklamaları, bölgedeki huzursuzluğu gözler önüne seriyor.

Bölge halkı, yerle bir olmuş evlerin ve altyapının oluşturduğu görüntülerle derin bir üzüntü içinde. Geride kalan enkaz, sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal bir yaraya da işaret ediyor.

Son dönemde gerçekleştirilen askeri operasyonların sonuçları, sivillere yönelik derin etkiler bırakmaya devam ediyor. Bölgedeki insani şartlar giderek zorlaşırken, uluslararası kamuoyunun da bu duruma dikkat çekmesi bekleniyor.