İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Artarak Devam Ediyor

İsrail’in Lübnan Üzerindeki Hava Saldırıları

İsrail ordusu, son iki günde Lübnan'a 235 hava saldırısı düzenledi. 8 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirilen toplam saldırı sayısı ise 10 bin 650 olarak kaydedildi.

Lübnan'daki Durum

Lübnan resmi ajansı NNA göre, Lübnan Çevre Bakanlığı, bu saldırılar ve ülke genelindeki duruma dair bir rapor hazırladı. Rapora göre, İsrail'in hava saldırıları sonucunda can kayıpları artmaya devam ederken, saldırılar nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1094 sığınma merkezi oluşturuldu. Bu merkezi yerleştirilen vatandaş sayısı ise 191 bin 912 olarak belirtildi.

Sınır Geçişleri

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül-21 Ekim tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 486 bin 679 kişinin geçiş yaptığı ifade edildi. Bu kişiler arasında 341 bin 849'u Suriyeli, 144 bin 830'u ise Lübnan vatandaşıdır.

Can Kayıpları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen verilere göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplam 2 bin 483 kişi hayatını kaybederken, bunların 104'ü çocuk, 194'ü kadın olarak belirlenmiştir. Ayrıca, 11 bin 628 kişinin ise yaralı durumda olduğu bildirildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a gerçekleştirilen hava saldırılarında hayatını kaybetmiştir.