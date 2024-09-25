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İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Lübnan'ın güneyine ve Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenlerken, Hizbullah'a roketli karşılık verdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:34
İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusu, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'ne yönelik "kapsamlı" hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılar, bölge halkı tarafından kaydedilen birçok noktayı hedef aldı.

Hizbullah'ın Roketli Karşılığı

İsrail'in bu hava saldırılarına karşılık olarak Hizbullah, İsrail'in kuzeyine çok sayıda roket atışı düzenliyor. Özellikle Safed kentinde sirenlerin çaldığı bildiriliyor. Hedef alınan roketlerin çoğu, İsrail hava savunma sistemi tarafından etkisiz hâle getirildi.

Can Kaybı ve Sonuçları

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahında başlayan saldırılar sonucunda Lübnan'ın güneyindeki kentler, Bekaa ve Baalbek bölgelerinin yüzlerce kez bombalandığını belirtti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın olmak üzere toplam 558 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1835 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu durum, ülke genelinde göç dalgasını artırdı.

Son Gelişmeler

Lübnan makamlarından hala saldırılara ve can kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak bölge sakinleri, sürekli artan çatışmalardan endişe duyuyor.

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