İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Lübnan’a Hava Saldırılarını Arttırdı

İsrail ordusunun, Lübnan topraklarına son 24 saat içinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sayısı 78 olarak kaydedildi. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam hava saldırılarının sayısının ise 12,107’yi bulduğu bildirildi.

Bakanlığın Raporu Açıkladı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lübnan Çevre Bakanlığı’nın İsrail saldırıları ve ülkenin genel durumu üzerindeki raporuna yer verdi. Rapor, son 24 saatte pek çok havadan saldırının özellikle ülkenin güney kesimlerine yöneldiğini belirtti.

Yerinden Edilenler için Sığınma Merkezleri

İsrail ordusunun bombardımanları sonucunda yerinden edilen vatandaşlar için açılan sığınma merkezlerinin sayısı 1,138 olarak kaydedildi. Rapor, bu merkezlerden 969’unun maksimum kapasiteye ulaştığını ve toplamda 191,537 kişinin bu sığınma merkezlerine yerleştirildiğini vurguladı.

Göç Dalgalanması Sürüyor

İsrail’in devam eden bombardımanları sonucunda göç dalgalarının sürdüğü belirtilirken, 23 Eylül ile 5 Kasım tarihleri arasında Lübnan’dan Suriye’ye 553,624 kişinin geçtiği kaydedildi. Bu kişilerden 366,080’inin Suriyeli, 187,544’ünün ise Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Ağır Kayıplar

Raporda, 8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan’da 3,013 kişinin hayatını kaybettiği, 13,553 kişinin ise yaralandığı hatırlatıldı.