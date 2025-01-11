İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısı: 2 Yaralı

İsrail Ordusundan Lübnan'ın Güneyine Hava Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bulunan Kevnin beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu saldırının ateşkese rağmen gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

Son günlerdeki gelişmelerle birlikte, ateşkesi ihlal eden saldırılarda toplam 38 kişinin hayatını kaybettiği ve 41 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusunun, Lübnan ile yapılan ateşkesin şartlarını sık sık ihlal ederek hava saldırıları düzenlemeye ve evleri yıkmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Ölü ve Yaralı Sayısı Alarm Veriyor

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Israil'in düzenlediği saldırılarda 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, bunların 1106'sının kadın ve çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca, 16 binin üzerinde kişi de yaralanmış durumda.

Ateşkes Anlaşması ve İçeriği

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadeleri yer alıyor.

Buna ek olarak, Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülmektedir.