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İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısında 10 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 10 kişi yaralandı, 3'ü ağır. Ayrıntılar burada.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:54
İsrail Ordusunun Lübnan'a Hava Saldırısında 10 Yaralı

İsrail Hava Saldırısı Sonrası Yaralılar

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Abbasiye beldesine yönelik düzenlediği çeşitli hava saldırılarında, 3'ü ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Bu durum, bölgedeki gerilimi artıran önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Saldırı Detayları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Sur kenti çevresinde dört ayrı yola saldırı düzenledi. Hedef alınan noktalar arasında hareket halindeki motosikletler ve araçlar bulunuyordu.

Yaralıların Durumu

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiğini duyurdu. Yaralıların tedavi süreçleri sürerken, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı duyarlılığı yeniden tartışılmaya başlandı.

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