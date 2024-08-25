İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırıları: 3 Ölü ve İHA Düşmesi

İsrail Ordusunun Hava Saldırıları Lübnan'da Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine yaptığı hava saldırılarında toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) amacıyla hedef aldığı bir araç sebebiyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İHA Düşüşü ve Saldırıların Arka Planı

Yapılan hava saldırılarında, Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlenen birçok saldırıda ise daha önce belirtildiği gibi iki kişi yaşamını yitirdi ve bir Suriye uyruklu iki kişi yaralandı. Ayrıca, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından yayımlanan habere göre, İsrail’e ait bir İHA sabah saatlerinde Lübnan’ın kuzeyindeki Akkar iline bağlı Ayn Tanta kasabasına düştü.

İsrail Ordusunun Açıklamaları

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'daki Hizbullah'a karşı bir 'önleyici saldırı' başlatıldığı yönünde bilgi verdi. Hizbullah, ise 30 Temmuz’da Beyrut’ta üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e gerçekleştirilen suikasta misilleme olarak bu saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu saldırılar, bölgede gerginliği artıran olaylar arasında yer alırken, tarafların birbirine karşı daha dikkatli ve stratejik hamlelerde bulunacağı bir süreç başlayabilir.