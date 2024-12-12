İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, 16. gününde devam eden ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde bulunan el-Hıyam beldesine saldırdı.

Lübnan haber ajansı NNA’ya göre, yapılan saldırılarda bir kişi yaşamını yitirirken, bir başkası da yaralandı. Daha önceki saldırılarda ise, bir kişi ölmüş ve iki kişi yaralanmıştı. Böylece, el-Hıyam beldesine düzenlenen iki ayrı saldırı sonucunda ölü sayısı ikiye, yaralı sayısı ise üçe yükseldi.

İsrail ordusunun el-Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmasının ardından, Lübnan ordusu beldenin çevresindeki beş noktada Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içinde konuşlanmıştı.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail, 27 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini 16 gündür sürdürüyor. Başta Lübnan'ın güneyi olmak üzere, İsrail ordusu, insansız hava aracı (İHA) ile bombardıman, evlerin hedef alınması ve savaş uçakları uçurma gibi 7 ihlal gerçekleştirdi.

27 Kasım'dan bu yana İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesi toplamda 214 kez ihlal etti. Bu saldırılar sonucunda 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı.

Ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü saat 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek; İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadeleri yer almakta.