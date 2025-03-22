İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırısında İki Yaralı

İsrail Ordusundan Lübnan'a Saldırı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği topçu ve hava saldırıları sonucunda ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Keferkila beldesinin hedef alındığı ifade edildi.

Devam Eden Bomba Sesleri

Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki beldelere yönelik topçu ve hava saldırıları devam ediyor. Özellikle sınıra yakın Hıyam beldesinin topçu ateşleriyle hedef alındığı ve Nebatiye vilayetine bağlı bölgelere yönelik daha geniş çaplı hava saldırılarının düzenlendiği belirtildi.

Ateşkes İhlalleri ve Sonuçları

Öte yandan, İsrail ordu radyosu, ordunun Lübnan'a yönelik saldırılarının ilk aşamasında yalnızca güneydeki Nebatiye bölgesini hedef aldığını aktarırken, İsrail’in kuzeyine yöneltilen 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedildi.

Lübnan-İsrail İlişkileri

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, bu sürede yapılan saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken, 288 kişi yaralandı. İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen bazı kritik noktalarda, özellikle Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi yerlerde varlığını sürdürüyor.