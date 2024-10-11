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İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'da şiddetli hava saldırılarına devam ediyor; can kaybı ve göç ise artıyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:48
İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Hava Saldırıları Sürüyor

Hizbullah ile yaşanan çatışmalar çerçevesinde İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yönelik hava saldırılarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in başkenti Beyrut dahil olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Sivillerin de hedef alındığı saldırılarda, Sivil Savunma ekiplerinin Beka vilayetinin Zahle ilçesinde arama kurtarma operasyonları gerçekleştirdiği ve bir cansız bedene ulaşıldığı belirtiliyor.

Ölü Sayısı Tırmanıyor

İsrail ve Hizbullah arasında yaşanan çatışmaların arttığı bu dönemde, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 169 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Mülteciler Arttı

Olaylar nedeniyle yüz binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Beyrut ve çevresindeki güney bölgelerinden kuzeye ve Suriye'ye göç edenlerin sayısının arttığı ifade ediliyor.

Gelecek İle İlgili Belirsizlik

İsrailin hava saldırıları, Lübnan’daki durumu daha da karmaşık hale getirirken, uluslararası toplum ise bu krize daha fazla müdahale gereksinimini tartışıyor.

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