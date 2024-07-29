Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırı Senaryoları Güvenlik Kabinesi'ne Sunulmadı

İsrail ordusunun Lübnan için hazırladığı saldırı senaryoları, sızıntı endişesi nedeniyle Güvenlik Kabinesi'ne iletilmedi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 12:47
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 12:47
İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırı Senaryoları Güvenlik Kabinesi'ne Sunulmadı

İsrail Ordu Senaryoları Güvenlik Kabinesi'nde Yok

Yerel basının bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik olası saldırı seçenekleri üzerinde çalışıyordu. Ancak, bu senaryoların sızma riskine karşı Güvenlik Kabinesi'ne sunulmadığı öğrenildi.

Mecdel Şems Saldırısı ve Olası Tepkiler

Daha önce, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden ateşlendiğini öne sürerek, bu saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tutmuştu.

Buna karşın, Hizbullah, Mecdel Şems'teki saldırı ile ilgili suçlamaları reddederek, olayla bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Güvenlik Kabinesi Toplantısı

İsrail'in Güvenlik Kabinesi, Mecdel Şems saldırısının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı, Hizbullah'a verilecek karşılık hakkında karar vermekle görevlendirmişti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi

Promosyon tutarı revizesi! O banka rakamı arttırdı; 15 Ağustos'ta tam 50.000 TL ödeyecek

Bu yemekleri sakın buzdolabına koymayın! Anında zehir üretiyor!

Fiyatlara okkalı zam geldi! Yüzde 13 zamla 20 TL oldu!

Şemsiyeleri yanınıza alın! O illerde sonbahar başlıyor!

27 ilde evi olmayana TOKİ piyangosu! Düşük taksitle ev aldıracak!