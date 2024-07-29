İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırı Senaryoları Güvenlik Kabinesi'ne Sunulmadı

İsrail Ordu Senaryoları Güvenlik Kabinesi'nde Yok

Yerel basının bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik olası saldırı seçenekleri üzerinde çalışıyordu. Ancak, bu senaryoların sızma riskine karşı Güvenlik Kabinesi'ne sunulmadığı öğrenildi.

Mecdel Şems Saldırısı ve Olası Tepkiler

Daha önce, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına 27 Temmuz'da düzenlenen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu, roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinden ateşlendiğini öne sürerek, bu saldırıdan Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tutmuştu.

Buna karşın, Hizbullah, Mecdel Şems'teki saldırı ile ilgili suçlamaları reddederek, olayla bağlantılarının olmadığını ifade etti.

Güvenlik Kabinesi Toplantısı

İsrail'in Güvenlik Kabinesi, Mecdel Şems saldırısının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı, Hizbullah'a verilecek karşılık hakkında karar vermekle görevlendirmişti.