İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Saldırılarında Can Kaybı Arttı

İsrail Ordusunun Lübnan'a Saldırıları Korkutucu Boyutlara Ulaşmayı Sürdürüyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 9 sivil yaşamını yitirdi ve 30 kişi yaralandı. Bu trajik gelişme, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından bildirildi.

Hava Saldırıları ve Can Kaybı

Sağlık Bakanlığından gelen açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde yer alan Merciuyun kentine bağlı Tevlin beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin, Nebatiye vilayetindeki Sarbin beldesinde ise 5 kişinin yaşama veda ettiği belirtildi. Ayrıca, güneyde yer alan Sur kentine bağlı Kana beldesindeki saldırıda da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in Saldırılarına Karşılık Veriliyor

8 Ekim 2023 tarihinde Hizbullah ile başlayan çatışmalarda bugüne kadar ölü sayısı 2 bin 350’ye ulaşmış durumda. Bu ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Ayrıca, 10 bin 906 kişi yaralanmış durumda.

Yerinden Edilenler ve Göç

İsrail bombardımanlarının sonucunda Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin edilmektedir. Beyrut ve kuzey kesimlerine devam eden göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilenlerin 456 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini duyurdu.

Gelişmeler Süreklilik Arz Ediyor

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Hizbullah, bu duruma roket ve füzelerle cevap vermekte, ancak İsrail tarafında büyük bir hasar bildirilmemektedir.