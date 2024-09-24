İsrail Ordusunun Lübnan'a Yönelik Yeniden Başlattığı Saldırılar

İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırıları Başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimi artırırken, Hizbullah'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda bir roketin Kiryat Shimona yerleşiminde bir depoya isabet etti ve yangına neden oldu.

Hava Saldırıları ve Hedefler

İsrail Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, önceki gün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefin vurulmasından sonra, bugün de savaş uçaklarının, Hizbullah'a ait olduğu belirtilen hedefleri bombaladığı bildirildi. Saldırılar, Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve askeri altyapıları hedef aldı.

Lübnan'dan Atılan Roketler

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok yerleşim yerinde sabah saatlerinden itibaren saldırı alarmları aktif hale geldi. Sabah saatleri itibarıyla Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 100 roket fırlatıldığı bildirildi. Kiryat Shimona yerleşiminde, belediye deposuna isabet eden bir roket sonucu yangın çıkarken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele etti.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 492 kişi yaşamını yitirirken, 1645 kişi yaralandı; bunlar arasında 35 çocuk ve 58 kadın da bulunuyor. Ülke içindeki göç dalgaları devam ediyor.

Eğitim ve Acil Durum Önlemleri

Lübnan Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını açıkladı.

Çatışmalar ve Gelecek Beklentileri

İsrail, bu çatışmalar sonucunda Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini "savaşın hedefleri" arasında gösterirken, Hizbullah ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması durumunda sona ereceğini vurguladı.