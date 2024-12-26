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İsrail Ordusunun Lübnan'daki İşgali Süreklemiyor: Çekilme Tarihi Yaklaşıyor

İsrail ordusu, Lübnan'daki işgalini uzatma hazırlıkları yapıyor. Atılan adımlar ateşkes anlaşmasını tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 21:35
İsrail Ordusunun Lübnan'daki İşgali Süreklemiyor: Çekilme Tarihi Yaklaşıyor

İsrail Ordusunun Süreçteki Hazırlıkları

İsrail basını, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki işgalini uzatmak için çeşitli hazırlıklar yaptığını duyurdu. Ateşkes anlaşması gereği 60 gün içinde çekilmesi gereken İsrail güçleri, bu süre dolmadan bölgede kalma olasılığı üzerinde çalışmalara başladı.

Ateşkes Anlaşmasının Detayları

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordu kaynakları, Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerde kalma ihtimalinin, Lübnan ordusunun ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bölgedeki kontrolü sağlayamaması durumlarında gündeme geleceğini belirtti. Ancak bu senaryoda, İsrail ordusunun bir kez daha ateşkesi ihlal edeceği anlamına geliyor.

Karakol İnşası ve Bölgeye Dönüş

İsrail ordusu, sınırın Lübnan tarafında yeni karakollar inşa etmeye başladığını bildirdi. İlgili karakollar, İsrail'in işgali altındaki yerleşimlerde kurulacak. Bu durum, o bölgede yaşayan Lübnanlıların evlerine geri dönmesine de engel teşkil ediyor.

Ateşkesin İhlalleri

İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği günden bu yana 301 kez anlaşmayı ihlal etti. Bu süreçte meydana gelen saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşmasının Uygulanması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatte 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek; İsrail de Lübnan'a karşı askeri saldırılarda bulunmayacak." şeklinde ifadeler yer almakta.

Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgalindeki bölgelere aşamalı olarak konuşlanması bekleniyor.

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