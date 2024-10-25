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İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırısında 8 İlk Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 8 ilk yardım çalışanı öldü, hastanelere 55 saldırı yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:56
İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırısında 8 İlk Yardım Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine yaptığı son saldırılarda 8 ilk yardım çalışanı hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bu saldırılar hakkında bilgi vererek, İsrail askerlerinin naaşlara ulaşımını engellediğini bildirdi.

Hastanelere Yönelik Saldırılar

Ebyad, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunarak, Lübnan'da toplam 55 hastane saldırısına uğramıştır. Bu saldırıların 36'sının doğrudan hastaneleri hedef aldığını ve 8 hastanenin kapatıldığını belirtti.

Saldırılarda Ölenler ve Yaralılar

8 Ekim 2023'ten bu yana, 2 bin 593 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıpların arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer alıyor. Ayrıca, bu süreçte 12 bin 119 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hizbullah ve İlişkiler

Hizbullah ile 8 Ekim tarihinden itibaren devam eden çatışmalarda, İsrail ordusu 23 Eylül'de Lübnan güneyindeki kentlerle Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a yapılan hava saldırısında hayatını kaybetti.

Göç ve Yerinden Edilme Durumu

İsrail bombardımanları nedeniyle Lübnan’da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güneyinden başkent Beyrut'a ve kuzeye doğru göç devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerin 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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