İsrail Ordusunun Lübnan Kızılhaç Ekiplerine Saldırısı

İsrail Ordusundan Lübnan Kızılhaç'a Saldırı

Lübnan Kızılhaçı, İsrail ordusunun Sur kentinde meydana gelen bir saldırıda yaralıları kurtarmaya giden ilk yardım ekiplerini hedef aldığını bildirdi.

Olayın Detayları

Kızılhaç'ın açıklamalarına göre, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bu saldırının ardından bölgedeki güvenli yolun sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Geçici Gücü UNIFIL ile koordinasyon kurmaya çalışan ilk yardım ekipleri, yaralıları kurtarmak üzere hareket etti. Ancak, İsrail ordusu Kızılhaç ekiplerini ve ambulansları füzelerle hedef aldı. Yapılan açıklamalara göre, bir füzenin isabet etmesi sonucu iki ambulans zarar gördü ama sağlık görevlileri yara almadan saldırıdan kurtulmayı başardı ve merkezlerine geri döndü.

Diğer Saldırılar ve Veriler

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu Nebatiye kentinde de bir saat içinde toplam 9 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 12 bina tamamen yıkıldı, ancak can kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Kayıplar ve Yerinden Edilme

İsrail’in Lübnan'daki saldırılarında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 2 bin 710 kişi hayatını kaybetti; bunlar arasında 104 çocuk ve 194 kadının bulunduğu bildirildi. Aynı dönemde 12 bin 592 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava operasyonunda öldürüldü. Hizbullah da İsrail’e karşı roket ve füzelerle yanıt veriyor, ancak bu saldırılarda çoğunlukla ordu üsleri hedef alındığı için büyük bir hasar bildirilmedi.

Lübnan’da yaşanan bombardımanlar nedeniyle 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkedeki insan göçü, güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam ederken, Lübnan hükümeti 518 binden fazla yerinden edilen kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.