DOLAR
34,28 0,08%
EURO
36,97 0,29%
ALTIN
3.031,69 -0,29%
BITCOIN
2.442.955,18 -2,43%

İsrail Ordusunun Lübnan Kızılhaç Ekiplerine Saldırısı

İsrail ordusu, Sur kentinde Kızılhaç ekiplerini hedef aldı; saldırılarda yaralılar için yardım giderken ambulanslar vuruldu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:20
İsrail Ordusunun Lübnan Kızılhaç Ekiplerine Saldırısı

İsrail Ordusundan Lübnan Kızılhaç'a Saldırı

Lübnan Kızılhaçı, İsrail ordusunun Sur kentinde meydana gelen bir saldırıda yaralıları kurtarmaya giden ilk yardım ekiplerini hedef aldığını bildirdi.

Olayın Detayları

Kızılhaç'ın açıklamalarına göre, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bu saldırının ardından bölgedeki güvenli yolun sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Geçici Gücü UNIFIL ile koordinasyon kurmaya çalışan ilk yardım ekipleri, yaralıları kurtarmak üzere hareket etti. Ancak, İsrail ordusu Kızılhaç ekiplerini ve ambulansları füzelerle hedef aldı. Yapılan açıklamalara göre, bir füzenin isabet etmesi sonucu iki ambulans zarar gördü ama sağlık görevlileri yara almadan saldırıdan kurtulmayı başardı ve merkezlerine geri döndü.

Diğer Saldırılar ve Veriler

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu Nebatiye kentinde de bir saat içinde toplam 9 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 12 bina tamamen yıkıldı, ancak can kaybı ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

Kayıplar ve Yerinden Edilme

İsrail’in Lübnan'daki saldırılarında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 2 bin 710 kişi hayatını kaybetti; bunlar arasında 104 çocuk ve 194 kadının bulunduğu bildirildi. Aynı dönemde 12 bin 592 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlenen hava operasyonunda öldürüldü. Hizbullah da İsrail’e karşı roket ve füzelerle yanıt veriyor, ancak bu saldırılarda çoğunlukla ordu üsleri hedef alındığı için büyük bir hasar bildirilmedi.

Lübnan’da yaşanan bombardımanlar nedeniyle 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkedeki insan göçü, güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam ederken, Lübnan hükümeti 518 binden fazla yerinden edilen kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: Son İki Haftada 777 Ölü
2
İstanbul'da Spor Muhabirine Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
3
İran Dışişleri Bakanı'ndan Uluslararası Çabalar Çağrısı
4
Yozgat'ta DEAŞ Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
5
İspanya, Arjantin'e Yeni Büyükelçi Atadı
6
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
7
MHP'den Küresel Emperyalizme Tepki

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek