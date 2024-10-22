İsrail Ordusunun Nablus'taki Operasyonu: İki Çocuk Yaralandı

İsrail Ordusu Nablus'ta Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yönelik düzenlediği operasyonlar esnasında iki çocuğu yaraladı. Filistin haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Nablus'un Madama köyüne yapılan baskında, 15 yaşındaki bir çocuk bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

Kefr Kalil Köyündeki Olay

Ayrıca, Nablus'un güneyinde yer alan Kefr Kalil köyündeki başka bir baskında da İsrail askerleri tarafından darp edilen bir çocuk hastaneye kaldırıldı. Bu olay, bölgede gerginliğin arttığını gösteriyor.

Önceki Olaylar

İsrail güçleri, bir gün önce El Halil kentinde gerçekleştirdiği başka bir baskında ise bir Filistinliyi başından vurmuştu. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs bölgesinde, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor.

Kayıplar Artıyor

Son verilere göre, 7 Ekim'den bu yana işgal altında bulunan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen çatışmalarda 165'i çocuk olmak üzere toplamda 759 Filistinli hayatını kaybetti.