İsrail Ordusunun Refah Kentindeki Saldırısında 2 Filistin Polisi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda, insani yardımları dağıtmakla görevli 2 Filistin polisi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Eş-Şevke bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, insani yardımların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki görevi esnasında hayatını kaybeden polis memurları dışında bir polis de ağır yaralandı.

Saldırının kınandığı açıklamada, arabulucu ülkeler ve uluslararası topluma, vatandaşların güvenliği ve günlük işlerdeki düzenin sağlanması konusunda İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, İsrail 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasından bu yana 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.