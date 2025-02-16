İsrail Ordusunun Refah Kentindeki Saldırısında 2 Filistin Polisi Hayatını Kaybetti

İsrail, Refah'ta düzenlediği saldırıda 2 Filistinli polis memurunu öldürdü, bir polis ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:28
İsrail Ordusunun Refah Kentindeki Saldırısında 2 Filistin Polisi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde düzenlediği saldırıda, insani yardımları dağıtmakla görevli 2 Filistin polisi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki Eş-Şevke bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda, insani yardımların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki görevi esnasında hayatını kaybeden polis memurları dışında bir polis de ağır yaralandı.

Saldırının kınandığı açıklamada, arabulucu ülkeler ve uluslararası topluma, vatandaşların güvenliği ve günlük işlerdeki düzenin sağlanması konusunda İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, İsrail 19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen, Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasından bu yana 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt'ta Amatör Balıkçılar Donmuş Buz Kütlesinde Eğlenceli Anlar Yaşadı
2
Karabük'te İmam Dronla Kaybolan İneği Buldu
3
Bitlis'te Kapalı 49 Köy Yolunun Ulaşımı İçin Yoğun Çalışmalar Devam Ediyor
4
Muş ve Hakkari'de 5 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
5
Mergabütan Kayak Merkezi'nde Tüm Pistler Kayakseverlere Açıldı
6
ABD'nin Yüksek Tonajlı Bombaları İsrail'e Ulaştı
7
AB Dışişleri Bakanları Münih'te Ukrayna ve ABD'yi Görüştü

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor