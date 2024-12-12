DOLAR
34,87 0%
EURO
36,59 0,02%
ALTIN
3.008,48 0,03%
BITCOIN
3.481.271,55 -0,03%

İsrail Ordusunun Saldırı Tehdidi, Gazze Halkını Gecenin Karanlığında Sığınaklarından Çıkmaya Zorladı

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırı tehdidi, yüzlerce Filistinliyi gecenin karanlığında evlerinden çıkmaya zorladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:49
İsrail Ordusunun Saldırı Tehdidi, Gazze Halkını Gecenin Karanlığında Sığınaklarından Çıkmaya Zorladı

İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlileri Gecenin Karanlığında Yerinden Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin belirli bölgelerine yönelik saldırı tehdidi, yüzlerce Filistinliyi gecenin karanlığında yollara düşmeye zorladı. Saldırıların yoğunlaştığı bu bölgelerden kaçan vatandaşlar, sığındıkları yerleri terketmek zorunda kaldı.

Saldırılar Günden Güne Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'yi bombardıman altında tutan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Tel Hava ve Sabra mahallelerindeki bazı alanların boşaltılmasını istedi.

Adraee, bu kararın sebebini, söz konusu bölgeden İsrail topraklarına roket atılması olarak açıkladı. Akşam saatlerinde yapılan bu açıklamanın ardından, çok sayıda Filistinli, saldırı tehdidi nedeniyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Filistinli Gazetecilerin Uyarıları

Filistinli gazeteci Hüssam Şabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in boşaltmasını istediği bölgede daha önceden zorla yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin yaşadığını bildirdi. Şabat, bu durumun, yüzlerce Filistinlinin gecenin karanlığında yollara düşmesine neden olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak: İsrail ordusunun artan saldırı tehdidi, Gazze'deki insani durumu daha da zorlaştırmakta ve Filistinli vatandaşların acı dolu hikayelerine yeni bir halkayı eklemektedir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor
2
13 Aralık 2024 Gündem Özeti: Önemli Toplantılar ve Faaliyetler
3
Arap ve Türkiye Dışişleri Bakanları Ürdün'de Suriye'yi Tartışacak
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörle Mücadele Vurgusu
5
Hollanda-Türkiye Dostluğunun 100. Yılı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
6
Avrupa Parlamentosu Heyeti Tiflis'te AB Yanlısı Gösterilere Katıldı
7
İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne Tıbbı Konvoyu Engelledi

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar