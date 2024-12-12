İsrail Ordusunun Saldırı Tehdidi, Gazze Halkını Gecenin Karanlığında Sığınaklarından Çıkmaya Zorladı

İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistinlileri Gecenin Karanlığında Yerinden Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin belirli bölgelerine yönelik saldırı tehdidi, yüzlerce Filistinliyi gecenin karanlığında yollara düşmeye zorladı. Saldırıların yoğunlaştığı bu bölgelerden kaçan vatandaşlar, sığındıkları yerleri terketmek zorunda kaldı.

Saldırılar Günden Güne Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'yi bombardıman altında tutan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ediyor. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Tel Hava ve Sabra mahallelerindeki bazı alanların boşaltılmasını istedi.

Adraee, bu kararın sebebini, söz konusu bölgeden İsrail topraklarına roket atılması olarak açıkladı. Akşam saatlerinde yapılan bu açıklamanın ardından, çok sayıda Filistinli, saldırı tehdidi nedeniyle yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Filistinli Gazetecilerin Uyarıları

Filistinli gazeteci Hüssam Şabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in boşaltmasını istediği bölgede daha önceden zorla yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin yaşadığını bildirdi. Şabat, bu durumun, yüzlerce Filistinlinin gecenin karanlığında yollara düşmesine neden olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak: İsrail ordusunun artan saldırı tehdidi, Gazze'deki insani durumu daha da zorlaştırmakta ve Filistinli vatandaşların acı dolu hikayelerine yeni bir halkayı eklemektedir.