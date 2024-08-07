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İsrail Ordusunun Saldırı ve Savunma Hazırlıkları Zirvede

İsrail Genelkurmay Başkanı, ordunun saldırı ve savunma hazırlıklarının en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:37
İsrail Ordusunun Saldırı ve Savunma Hazırlıkları Zirvede

İsrail Ordusunun En Üst Düzey Hazırlıkları

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Nof Hava Üssünde gerçekleştirdiği ziyaret sonrası, ordunun saldırı ve savunma hazırlıklarının en üst seviyede olduğunu açıkladı.

Hazırlıkların Zirve Noktası

Halevi, yaptığı açıklamada, "Lübnan, Gazze ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde, yer üstünde ve yer altında hızlı bir saldırı gerçekleştirme yeteneğine sahibiz." ifadelerini kullandı.

Gerginlik ve Tehditler

Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın Tahran kentinde bir suikasta uğradı. Bu olayın ardından, İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti ve Tahran yönetimi, Tel Aviv'e karşı bir yanıt vereceğini ifade etti.

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