İsrail Ordusunun Tubas Çekilişi: Baskın Sonrası Gelişmeler

İsrail Ordusunun Tubas'tan Çekilişi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas şehrine yönelik iki gün süren baskının ardından bölgeden çekildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, baskın 45 saat sürdü ve bu süre zarfında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Olayın Ayrıntıları

Tubas, Tamun kasabası ve El-Faria Mülteci Kampı'nın hedef alındığı bu baskında, Tubas'ta 5, El-Faria'da ise 1 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, baskın sırasında 4 kişi yaralandı ve en az 17 kişi gözaltına alındı.

Baskının Direk Sonuçları

İsrail ordusu, Tubas-Türk Hastanesi'ni kuşatarak bölgeye sokağa çıkma yasağı uyguladı. Daha önce, 10 Eylül'den beri Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlenen baskınların ardından bu alandan da çekiliş gerçekleşmişti.

Son Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023 itibarıyla İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında toplamda 703 Filistinli yaşamını yitirmiştir.