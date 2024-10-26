İsrail Ordusunun Tulkerim'deki Saldırısı

İsrail Ordusundan Tulkerim'e Saldırı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim şehrinin Es-Selam Mahallesi'nde bir binaya "Energa" roketiyle saldırı gerçekleştirildi.

Görgü Tanıkları ve Durum Tespiti

Olayı gören tanıklar, İsrail ordusunun bölgeye askeri takviyeler ve buldozerler gönderdiğini, Nur Şems Mülteci Kampı yakınındaki bu mahalledeki bir binanın kuşatıldığını aktardı. Saldırının meydana geldiği binanın içinde bulunanların durumunun belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Yıkım ve Çatışmalar

Bölgedeki bir buldozer, binanın belirli kısımlarını yıkarak sivil yaşamı tehdit etmeye başladı. Çatışmaların yaşandığı yerlerde, İsrail askerleri gerçek mermiler ve ses bombaları kullanarak mahalle sakinlerine karşı saldırılarda bulundu.

Filistin Resmi Ajansı WAFA'nın Raporu

Filistin resmi haber ajansı WAFA, yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail askerlerinin apartman dairesinde mahsur kalan gençlerden birinin aile bireylerini arayarak, oğullarının teslim olmasını sağlamak üzere onları canlı kalkan olarak kullandığını bildirdi.

Mahalle Sakininin Çağrısı

Ayrıca, mahalle sakinleri, İsrail ordusunun kuşatma altındaki binadan evlerini terk etmelerini talep eden telefonlar aldıklarını belirtti.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarından Açıklama

Öte yandan, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Telegram hesabında yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları üyelerinin Selam Mahallesi ve Tulkerim Mülteci Kampı girişinde İsrail askerlerine yoğun ateş ettiğini duyurdu.