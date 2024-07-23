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İsrail Ordusunun Tulkerim'e Baskını: 2 Filistinli Genç Yaralandı

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında altyapı ve iş yerlerini tahrip etti, 2 Filistinli genç yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 04:42
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 04:42
İsrail Ordusunun Tulkerim'e Baskını: 2 Filistinli Genç Yaralandı

İsrail Ordusu Tulkerim'e Baskın Düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bir mülteci kampına baskın gerçekleştirdi. Bu saldırı sonucunda iki Filistinli genç yaralanırken, kampın altyapısı ve iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi.

Baskının Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrailli askerlerin Baskın sırasında Tulkerim Mülteci Kampı'nı kuşattığını ve 25'ten fazla zırhlı aracı kampın içine soktuğunu bildirdi. Ayrıca, ağır iş makineleriyle yapılan baskında, yollar tahrip edilerek mülteci kamptaki yapılar yıkıldı. Ağır Yıkımlar ve Kesintiler

Yıkım sürecinde ağır iş makineleri, kampın yollarındaki araçları zarar verdi. Açıklamalara göre, İsrailli askerler yıkımların enkazını, kamp sakinlerinin evlerinin önüne ve sokaklara bıraktı. Bu müdahale sonucunda mülteci kampında elektrik ve su kesintileri meydana geldi.

Askerlerin Davranışları

Baskın sırasında, İsrail askerleri Tulkerim Mülteci Kampı'nın giriş ve çıkışlarını kapatarak burada bulunan her şeyi hedef alarak ateş açtı. Aynı zamanda, bazı Filistinli vatandaşların evlerine girerek arama yapıldı ve sorgulandı. Yaralılar ve Tırmanan Gerilim

Baskın sırasında 30 yaşlarındaki bir Filistinli gence ateş açıldı ve kurşunların üçü vücuduna isabet etti. Yaralı, Filistin Kızılayı ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, bir başka genç de göğsünden vurulmuştu. 7 Ekim 2023’te Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan saldırılardan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

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