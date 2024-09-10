İsrail Ordusunun Tulkerim'e Düzenlediği Baskında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Tulkerim'e Yönelik Baskını

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine gerçekleştirdiği baskında bir kadın olmak üzere toplam iki Filistinli hayatını kaybetti. Bu olayda ayrıca 10 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin Tulkerim'e düzenlediği baskında iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Cenazelerin El-Esra ve Tulkerim hastanelerine kaldırıldığı belirtildi. Yaralıların da aynı hastanelerde tedavi altına alındığı ifade edildi.

Baskın Detayları ve Görgü Tanıkları

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Tulkerim'e ağır iş makineleri eşliğinde baskın düzenlediğini bildirdi. Ayrıca, İsrail askerlerinin Sabit Devlet Hastanesini kuşatarak bölgede çatışmalara neden olduğu öğrenildi. Hava destekli operasyon sırasında bazı binalara keskin nişancıların konuşlandırıldığı aktarıldı.

İsrail'in Operasyon Stratejisi

Filistinli kaynakların paylaştığı görüntülerde, bir İsrail askeri aracından yapılan duyuruda dükkanların kapatılması ve bölgedeki vatandaşların evlerine dönmeleri yönünde anons yapıldığı görüldü. İsrail, 28 Ağustos'ta Batı Şeria'daki Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına yönelik "Yaz Kampları" adı altında önemli bir operasyon başlattığını açıklamıştı ve bu, 2002 yılındaki 2. İntifada'dan bu yana en yoğun saldırılardan biri olarak kaydedildi.

Saldırılardan Sonraki Durum

İsrail ordusu, 10 günlük baskınların ardından büyük bir yıkım bırakarak 6 Eylül'de bölgeden çekildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleriyle Filistin topraklarını işgal eden İsrailli güçler saldırılarında 694 Filistinli hayatını kaybetti.