İsrail Parlamentosunda Trump Protestosu: Avde 'Filistin'i tanı' Çağrısı

Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail parlamentosundaki konuşması sırasında açtığı kağıtta yazan 'Filistin'i tanı' çağrısıyla salondan çıkarıldı. Avde, AA'ya yaptığı açıklamada, 'Bizler "kral çıplak" diyen çocuklar olmak zorunda kaldık. Bu nedenle de Meclis Başkanı'nın emriyle salondan çıkarıldık.' dedi.

Protestonun arka planı

Avde, oturuma katılıp katılmama konusunu parti üyeleriyle görüştüklerini, ancak Gazze'ye yönelik saldırıların sona ereceği umuduyla salona katılma kararı aldıklarını söyledi. Ortak Liste'den milletvekili Ofer Cassif ile birlikte Filistin meselesine dikkat çekmek istediklerini belirtti: 'Herkes Filistin halkını göz ardı ederken bu konuyu gündeme getirmek istedik.'

Meclis Başkanı Amir Ohana'nın emriyle kendileri ve Cassif'in salondan zorla çıkarılmasının görüntülerinin uluslararası basında yer almasını Avde, protestonun amacına ulaşması olarak değerlendirdi.

Ateşkes ve bölgesel gelişmeler

Avde, ABD öncülüğündeki sürecin ardından Gazze'de 10 Ekim'de Türkiye, Mısır, Katar garantörlüğünde sağlanan ateşkesin, öncelikle Filistin halkının direnişi ve küresel halk desteği sayesinde olduğunu vurguladı. Trump'ın ateşkesten sonra İsrail ve Mısır'ı kapsayan bölge turunun yakından izlendiğini belirtti.

Netanyahu'ya yönelik eleştiriler

Avde, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ateşkesi bozmak için adımlar atacağını savundu. Avde'ye göre Trump'ın barış planının metnindeki 19. madde 'üstü kapalı biçimde de olsa Filistin Devleti'nin kurulmasını' içeriyor ve bu nedenle Netanyahu hükümetinin her aşamada buna karşı çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefiklerinin itirazlarının kısık sesli olmasını Avde, 'kendilerine başka sözler verildiğinin' bir göstergesi olarak değerlendirdi. Ayrıca İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak edemese bile toprak gasbını hızlandıracağı ve yasa dışı yerleşimleri artıracağı görüşünü paylaştı.

Yeni yasama yılı ve iç politika gündemi

İsrail Meclisinde yeni yasama yılı 20 Ekim'de başladı. Avde, hükümetin bu dönemde 7 Ekim 2023'ten önce tartışma konusu olan yargının yetkilerini kısıtlayacak düzenlemeleri Meclisten geçirmek için çalışacağını söyledi. Ayrıca hükümetin '1948 Arapları' olarak da bilinen Filistin asıllı İsraillilerin haklarını kısıtlama girişimlerinde bulunacağını iddia etti.

Avde, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin seçimlerde ittifak için görüşmelerini sürdürdüğünü ve Mecliste güçlü bir muhalefet oluşturmaya çalışacaklarını belirtti.

Yargı, yolsuzluk davaları ve güvenlik atamaları

Avde, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af alıp alamayacağı konusunda İsrail hukukunun hüküm giymeyenlere af tanımadığını, hüküm giyenlerin siyasetten en az 7 yıl men edileceğini söyledi. Hükümetin yargıyı yeniden yapılandırma çabasının bu amaçla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Avde, hükümetin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) direktörlüğüne getirdiği David Zini'nin, İsrail'de yasaklanan 'Kah' hareketinin görüşlerini savunduğunu iddia etti.

Demokrasi tartışması ve Yüksek Mahkeme

Avde, 'İsrail'in Orta Doğu'daki tek demokrasi' iddiasını kabul etmediğini belirterek, İsrail'in 1948'den itibaren Filistin halkına karşı uyguladığı politikaları hatırlattı ve 'demokraside en son ülkelerden biri' olduğunu öne sürdü. Yüksek Mahkeme'nin geçmişte işgal altındaki bölgelerde ve seçim haklarına ilişkin aldığı 'sistemi frenleyen' kararları hatırlattı.

Avde, yargı düzenlemesi tartışmasının merkezinde Filistin meselesinin bulunduğunu, muhalefetin ve sivil toplumun bu değişikliklere izin vermeyeceğini söyledi.

