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İsrail Polisi, Doğu Kudüs’te 2 Filistinli Kitapçıyı Gözaltına Aldı

İsrail polisi, Doğu Kudüs'teki kitapçılara baskın düzenleyerek Filistinli iki kitapçıyı gözaltına aldı. Baskın sırasında bazı kitaplara el koyuldu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:48
İsrail Polisi, Doğu Kudüs’te 2 Filistinli Kitapçıyı Gözaltına Aldı

İsrail Polisi Doğu Kudüs’te Kitapçılara Baskın Yaptı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan iki kitapçıyı hedef alarak, Ahmed Muna ve Mahmud Muna adlı Filistinli kitapçıları gözaltına aldı.

Dün düzenlenen baskında, polisin bazı kitaplara el koyduğu bildirildi. Polis, gözaltına alınan kitapçıların dükkanlarında satılan Filistin tarihi ve Kudüs ile ilgili eserlerin "tahrik edici" olduğunu öne sürdü.

El Koyulan Kitaplar Arasında Çocuk Boyama Kitabı da Var

İsrail polisi, dükkanlarda bulunan kitapların kamu düzenini bozduğunu iddia ederek, amca-yeğen olan kitapçıları gözaltına aldı. Açıklamada, 'Nehirden Denize' isimli çocuk boyama kitabının da el koyulan eserler arasında olduğu kaydedildi.

Mahkeme Gözaltı Süresini Uzattı

Ahmed Muna ve Mahmud Muna, bugün Doğu Kudüs'teki İsrail mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, çiftin gözaltı süresini bir gün daha uzatma kararı aldı. Gözaltına alınan kitapçıların yarın tekrar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Aktivistlerden Protesto

Baskın sonrası bir grup aktivist, mahkeme yakınında protesto düzenleyerek, "Ödlekler kitaplara el koydu" ve "Filistin kitapları önemlidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Gözaltı Süreci ve Aile Tepkileri

Kitapçıların avukatı Nasır Udeh, İsrail polisinin mahkemede gözaltı süresinin 8 gün uzatılması talep ettiğini belirterek, bunun kendilerini şoke ettiğini ifade etti. Udeh, "İsrail polisi, kamuoyunu kontrol altına almaya çalışıyor" diyerek durumu eleştirdi.

Mahmud Muna'nın eşi May Muna, baskın sırasında 11 yaşındaki kızları Leyla'nın da dükkanın içerisinde olduğunu ve şok yaşadığını ifade etti. May, kızı ile olan konuşmasında, Leyla'nın babasıyla birlikte gözaltına alınma korkusu yaşadığını belirtti.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan 2 kitapçıyı basarak kitaplara el koydu...

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan 2 kitapçıyı basarak kitaplara el koydu, Filistinli 2 kitapçıyı da gözaltına aldı. İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün önde gelen ve oldukça bilinen 2 kitapçısına dün baskın düzenledi. Baskında bazı kitaplara el koyan İsrail polisi, söz konusu dükkanların sahibi Ahmed Muna ile Mahmud Muna'yı da gözaltına aldı. İsrail polisince gözaltına alınan Ahmed Muna ve Mahmud Muna, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesine çıkarıldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan 2 kitapçıyı basarak kitaplara el koydu...

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan 2 kitapçıyı basarak kitaplara el koydu, Filistinli 2 kitapçıyı da gözaltına aldı. İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün önde gelen ve oldukça bilinen 2 kitapçısına dün baskın düzenledi. Baskında bazı kitaplara el koyan İsrail polisi, söz konusu dükkanların sahibi Ahmed Muna ile Mahmud Muna'yı da gözaltına aldı. İsrail polisince gözaltına alınan Ahmed Muna ve Mahmud Muna, bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İsrail mahkemesine çıkarıldı.

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