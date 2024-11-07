İsrail Polisi, Doğu Kudüs'te İki Fransız Jandarmayı Gözaltına Aldı

Doğu Kudüs'te Gerilim Yükseldi

İsrail polisinin işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'nde Fransa'ya ait toprak statüsü altında iki Fransız jandarmayı gözaltına almasından sonra bölgedeki gerginlik arttı. Olay, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un bölgeyi ziyareti öncesinde meydana geldi.

Gözaltı Anları Sosyal Medyada Yaygınlaştı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Fransız jandarmalar, Pater Noster Kilisesi'ne girmeye çalışan İsrail polisinin hareketlerine itiraz etti. Gerginlik yükseldi ve sonuç olarak iki Fransız jandarma gözaltına alındı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, İsrail polisinin jandarmayı yere yatırarak gözaltına aldığı açıkça görülüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot İle Tepkisi

Dışişleri Bakanı Barrot, olayın ardından bir dizi açıklama yaparak, "İsrail polisinin, Fransa'ya ait bir alana izinsiz ve silahlı bir şekilde girmesi kabul edilemez." dedi. Barrot, bu tür ihlallerin Fransa ile İsrail arasındaki ilişkileri zayıflattığını belirtti. Ayrıca, Kudüs'teki dört mülke duyulan saygının önemine vurgu yaptı.

Diplomatik Süreçler Başlatıldı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Bakan Barrot’un müdahalesi sonucunda gözaltına alınan iki jandarmanın serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada aynı zamanda, İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'nın Bakanlık'a çağrılacağı bilgisi verildi ve İsrail güvenlik güçlerinin eylemleri kınandı.