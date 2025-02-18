İsrail Polisi Doğu Kudüs'teki UNRWA Okullarına Baskın Düzenledi

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te UNRWA okullarına düzenlediği baskınla 350 öğrenciyi etkiledi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:55
İsrail Polisi Doğu Kudüs'teki UNRWA Okullarına Baskın Düzenledi

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait okullara baskın düzenledi.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X hesabı'ndan yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki çocukların ve gençlerin UNRWA okullarında eğitim hakkından mahrum kaldığını vurguladı.

Lazzarini, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi personeli ve polisinin, UNRWA'ya ait Kalandia Eğitim Merkezine zorla girdiğini duyurdu. İsrail polisinin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını belirtirken, 350 öğrenci ve 30 personelin bu saldırıdan etkilendiğini aktardı.

İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te Kalandia ile beraber UNRWA'ya ait 3 okula baskın düzenlediğini ve öğrencileri ile personeli tahliyeye zorladığını ifade etti. Toplam 250 çocuğun ve Kalandia'daki 350 kursiyerin İsrail'in zorla tahliyesine maruz kaldığını belirtirken, bu durumun temel eğitim hakkının ve BM dokunulmazlığının ihlali olduğunu da ekledi.

Yerel kaynaklar, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki Kudüs İlköğretim Okulu'na baskın düzenleyerek okul yönetimini sorguya çektiğini, Vadi el-Cevz Mahallesi'ndeki UNRWA okulu ile Kalandiya Mülteci Kampı'ndaki Kalandiya Mesleki Eğitim Enstitüsü'ne de benzer baskınlar gerçekleştirdiğini aktardı.

Netanyahu, UNRWA'yı yasaklama kararının uygulanması talimatını vermişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail Meclisinde kabul edilen UNRWA'yı yasaklama kararını uygulama talimatı verdiği ve "Başbakan'ın direktifinin uygulanması konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır," ifadeleri dikkat çekti.

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