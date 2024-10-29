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İsrail Polisi, Hizbullah'a Ait Roket Atarlı Kamyoneti Çalanları Yakaladı

İsrail polisi, Hizbullah'a ait bir kamyonet çalan iki kişiyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 15:23
İsrail Polisi, Hizbullah'a Ait Roket Atarlı Kamyoneti Çalanları Yakaladı

İsrail Polisi, Hizbullah'a Ait Roket Atar Kamyoneti Çalan Şahısları Gözaltına Aldı

İsrail polisi, Hizbullah'a ait bir roket atar takılı kamyoneti Lübnan'dan çalan iki kişiyi yakaladığını duyurdu.

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu tarafından Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine getirilen çoklu roket atar yüklü kamyonetin kaybolduğu ihbarı alındı. Bu kamyonetin, ülkenin kuzeyinde bir çekici kamyona yüklenmiş olarak ilerlediği tespit edildi.

İçinde 30 ve 35 yaşlarında iki kişi bulunan kamyonet, gözaltına alındı. Zanlılar, polis merkezine götürülerek ifadeleri alındı ve gözaltı sürelerinin uzatılması için mahkemeye sevk edildi. Ancak, yapılan açıklamalarda zanlıların kimlikleriyle ilgili herhangi bir detay verilmedi.

İsrail'in Saldırıları ve Etkileri

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırılar ve kara işgalinin ardından, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerini tahrip edip eşyalarını yağmaladığına dair pek çok görüntü sosyal medyada yer bulmuştu.

Ayrıca, İsrail'in 30 Eylül 2024'te Lübnan'a başlattığı kara saldırıları ve askerlerin sınır köylerinde ilerleyişi ile, Lübnanlıların mülklerinin de tahrip edildiğini gösteren benzer görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

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