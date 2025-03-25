İsrail Polisi Kudüs'te Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail polisi, Kudüs'ün doğusunda yer alan El-Ayzeriyye beldesinde bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından yapılan habere göre, İsrail polisinin Ayzeriyye'de bir Filistinli adama ateş açtığı belirtildi. Açılan ateş neticesinde yaralanan 41 yaşındaki Filistinli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda ölen Filistinlilerin sayısının 939'a yükseldiği ifade ediliyor.

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatıldığı tarihten itibaren, işgal altındaki bölgelerde Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda büyük bir artış yaşandığı kaydediliyor.