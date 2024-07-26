İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Filistinlilere Saldırdı

İsrail Polisi Doğu Kudüs'te Gerilimi Tırmandırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın etrafında sıkı güvenlik önlemleri alan İsrail polisi, Cuma namazını kılmak isteyen Filistinlilere sert müdahalelerde bulundu.

Mescid-i Aksa'ya Erişim Engellendi

Her Cuma olduğu gibi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’nın çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlanan İsrail polisi, namaz için gelen Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelledi. Bab el-Esbat Kapısı’nda yaşanan arbede sırasında İsrail polisi, bazı Filistinlilere copla saldırdı.

TRT Haber Ekibine Saldırı

Olayları kaydeden TRT Haber ekibi de İsrail polisi tarafından hedef alındı. Kameraman Ömer Avvad, polislerin itmesi sonucu yere düşerken, basın mensupları alandan zorla uzaklaştırıldı. TRT Kudüs ofisi, ekibin akreditasyonunu birçok defa ibraz ettiğini açıkladı.

Namaz Kılma Engelleri Devam Ediyor

Bütün bu kısıtlamalara rağmen, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 35 bin Müslüman Mescid-i Aksa’da Cuma namazını kıldı. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıların ardından Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı engelleyici ciddi kısıtlamalar uygulamaktadır.

Tarihi Bir Sorun: Doğu Kudüs ve Batı Şeria

1967'den beri işgal altında bulunan Doğu Kudüs ve Batı Şeria, bölgedeki gerilimin ve çatışmaların merkezinde yer almaktadır.