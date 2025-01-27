İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da Türk Turistlere Şiddet Uyguladı

İsrail Polisi, Türk Turistlere Şiddet Uyguladı

İsrail polisi, Miraç Kandili'ni işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’da geçirmek isteyen Türk turistleri hedef aldı. Olaylar, gözaltına alınan üç kişiden birinin sınır dışı edilmesi ile sonuçlandı.

Gündüz ve Akşam Olayları

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İsrail polisi, Miraç Gecesi'ni Mescid-i Aksa’da geçirmek isteyen Türk vatandaşlarına gün boyunca zorluk çıkardı. Gündüz saatlerinde, 15 yaşındaki bir Türk gencini darbeden İsrail polisi, akşam saatlerinde ise Türk-Alman çifti gözaltına aldı.

Türk vatandaşlarından bir kadın, İsrail polisinin fiziksel güce başvurmasına tepki gösterince darbedildi ve gözaltına alındı. Olayın ardından, Türk vatandaşı erkeğin serbest bırakıldığı ancak kadının İsrail tarafından sınır dışı edildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'da Devam Eden İhlaller

İsrail polisinin sabah saatlerinde gözaltına aldığı diğer bir Türk vatandaşı için de Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesine giriş yasağı getirildi. Akşam saatlerinde ise Aksa’nın avlusunda bir başka Türk vatandaşı, İsrail polisleri tarafından darbedildi.

Olayların detaylarına göre, polis, Türk olduğunu öğrendikten sonra bir kişiyi sebep göstermeksizin tekme ve coplarla darbetti, ayrıca bacaklarına elektrik vererek güç kullanarak Aksa'nın dışına çıkardı.

İsrail polis sözcülüğü, Mescid-i Aksa'daki Türk vatandaşlarına yönelik yapılan bu ihlallere ilişkin AA muhabirinin sorularına yanıt vermekten kaçındı. Türk vatandaşlarına ilişkin ihlaller, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu ve Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından takip edilmektedir.