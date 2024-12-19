İsrail Polisi, Yasadışı Sınır Geçişi Yapan 4 İsrailliyi Gözaltına Aldı

İsrail Polisi, 4 İsrailliyi Gözaltına Aldı

İsrail polisi, daha önce Lübnan'a yasadışı yollarla geçen 4 İsraillinin gözaltına alındığını resmi olarak açıkladı.

Açıklamada, sınırı geçtikten sonra Lübnan'da bulunan İsrail askerleri tarafından yakalanan bu kişilerin, polise teslim edildiği bildirildi. Gözaltına alınan İsraillilerin, yasadışı sınır geçişi nedeniyle dört yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi.

İsrail ordu radyosuna göre, yasadışı yollarla sınırı geçen İsraillilerin, Lübnan'ın İsrail sınırındaki El-Manara yerleşimi yakınlarında bulunan Babilli Yahudi haham Rav Ashi’nin mezarına ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Ateşkes Anlaşmasının Ardından Gelişmeler

İsrail ordusu, 27 Eylül'den 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasına kadar, Lübnan'ın güneyine yönelik şiddetli saldırılar düzenlemişti. İki ay süren saldırıların ardından taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmiştir.