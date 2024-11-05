İsrail Polisinden Gazze Saldırılarına İlişkin Soruşturma

İsrail Polisi Gazze'ye Yönelik Saldırıları Soruşturuyor

İsrail polisinin, 7 Ekim 2023'te başladığı bildirilen Gazze saldırılarının ilk günlerine dair bir soruşturma yürüttüğü açıklandı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bu soruşturmanın kendilerine yönelik olduğunu ileri sürdü.

Yolsuzlukla Mücadele Birimi İlgili

Yerel medya kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail polisi, saldırıların ilk günlerine dair kriminal bir soruşturmayı yolsuzlukla mücadele birimi aracılığıyla başlattı. Mahkeme kararı doğrultusunda kamuoyuna bugün duyurulan bu soruşturmanın 6 aydır gizli bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Netanyahu'nun Eleştirileri

Başbakanlık ofisi, yürütülen soruşturmayı sert bir dille eleştirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Savaşın ortasında Başbakanlığa karşı görülmemiş bir kampanya yürütülüyor." ifadesine yer verildi. Ancak, soruşturmanın içeriği ve hedefleri hakkında daha fazla bilgi verilmedi.