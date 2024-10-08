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İsrail Protestoları: Esir Takası Talepleri

İsrail'de protestocular, Başbakan Netanyahu'nun ofisine giden yolu kapatarak esir takası anlaşması talep etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:33
İsrail Protestoları: Esir Takası Talepleri

İsrail'deki Protesto Eylemleri

İsrail'de, "Yön Değiştir" adlı protesto hareketine katılan göstericiler, Binyamin Netanyahu'nun ofisine giden iki girişi kapatarak, Hamas ile esir değişimi yapılması gerektiğini vurguladılar.

Erken Seçim Talepleri ve Sloganlar

Protestocular, erken seçim çağrısı yaparak yollara oy sandıkları yerleştirdi. "Kaçırılan insanları ancak başka bir hükümet geri verecektir" ve "Gazze'yi terk eden geri dönmeyecek" şeklindeki sloganlarıyla esir takası anlaşmasının önemini vurguladılar.

Polis Müdahalesi ve Gözaltılar

İsrail polisi, göstericileri zor kullanarak dağıtmaya çalışırken, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Uzun Süredir Devam Eden Müzakereler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yürüttüğü operasyonların durdurulması ve esir takası anlaşmasının sağlanabilmesi amacıyla uzun süredir dolaylı müzakereler sürmektedir. Uluslararası kamuoyu ve İsrail içindeki bazı gruplar, Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla eleştiriyor.

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