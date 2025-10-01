İsrail Reebok'ı Sözleşmeyi Sürdürmeye Zorladı: Dava Tehdidi

İsrail, Reebok'ı dava tehdidiyle milli takım sponsorluk sözleşmesini sürdürmeye zorladı; şirket kararını geri çekti ve logo formalarda kalacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:39
İsrail Reebok'ı Sözleşmeyi Sürdürmeye Zorladı: Dava Tehdidi

İsrail Reebok'ı Sözleşmeyi Sürdürmeye Zorladı: Dava Tehdidi

Reebok, milli takım sponsorluk sözleşmesini feshetme kararını geri çekti

İsrail, milli takımlarıyla olan sözleşmesini sonlandırmak isteyen Reebok'ı dava açmakla tehdit ederek şirketi geri adım atmaya zorladı.

İngiliz basınında yer alan habere göre Reebok'ın anlaşmayı feshetmeye çalıştığı, İsrail formalarındaki logosunun çıkarılmasını talep ettiği ancak kararını geri aldığı ortaya çıktı.

İsrail Futbol Federasyonu (IFA)ndan yapılan açıklamada, "IFA Başkanı Moshe Zuares, Reebok ve firmanın yerel temsilcisi arasında yapılan görüşmenin ardından şirket, anlaşmayı sonlandırma kararını geri aldı ve uluslararası maçlarda takımların formalarında, şimdiye kadar olduğu gibi şirketin logosu yer alacak." denildi.

Reebok, Filistin yanlısı aktivistlerin öncülük ettiği boykot çağrıları sonrası Puma ve Errea'nın çekilmesinin ardından şubat ayında IFA ile bir sözleşme imzalamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 97 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 536 kişi de yaralandı.

