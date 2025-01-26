İsrail Saldırıları: 3 Lübnanlı Öldü, 44 Yaralı

İsrail'in Saldırıları Sonrası Lübnan'dacan Kaybı

Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi, yeni bir trajediye yol açtı. Evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılara yönelik düzenlenen saldırılarda 3 kişinin öldüğü ve 44 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırıların Ayrıntıları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail güçleri, taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasına aykırı olarak, ülkenin güneyinde işgaline devam etmektedir. Saldırılar, Blida, Aytarun ve Hula bölgelerinde gerçekleşmiş ve bu bölgelerde her birinde birer kişi hayatını kaybetmiştir.

Kefr Killa bölgesinde 12 kişi, Aytarun ve Hula'da 11'er kişi, Meys el-Cebel'de 4, Adise'de 3, Rab Telatin, Beni Hayyan ve Merkebe'de ise birer yaralı olduğu bildirilmiştir.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, Lübnanlıların ateşkes anlaşması gereği çekilmesi gereken bölgelere ulaşmak için İsrail güçlerinin barikatlarını aşarak evlerine dönmeye çalıştıklarını ifade etti. Bu gelişmeler yaşanırken, İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee sosyal medyadan yaptığı tehditte, evlerine dönmeye çalışan kişilerin saldırıya uğrayabileceklerini belirtti.

Ateşkes Anlaşmasının Geçerliliği

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusunun 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in güneydeki işgal alanlarına aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun bu bölgelerden çekilmesi öngörülüyordu.

Ancak, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü. 24 Ocak'ta yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığı savunulmuş, pazar günü tam çekilmenin gerçekleştirilemeyeceği belirtilmiştir.