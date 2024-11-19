İsrail Saldırıları Altında Gazze'de 35 Bin Çocuk Ebeveynini Kaybetti

Gazze'de Çocuklar Üzerindeki Yıkıcı Etki

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana 35 binden fazla çocuğun ebeveyninin en az birini kaybetmesine neden oldu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yayımlanan verilere göre, 410 gündür süren saldırılarda toplam 3 bin 838 katliam gerçekleştirildi.

Felaket Boyutuna Ulaşan Can Kayıpları

Açıklamada, 43 bin 972 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 11 bin kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu belirtildi. Özel olarak vurgulanan noktalardan biri de ölümlerin %70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuydu. Özellikle 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açlık Tehlikesi ve Sağlık Sorunları

İsrail'in insani yardımları durma noktasına getirmesi, Gazze'de açlık ve kötü beslenme sorunlarını da beraberinde getirdi. Gazze'de 41 kişi açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca, sağlık sistemine yönelik saldırılarda 1054 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Alıkoymalar ve Yerinden Edilme

İsrail'in Gazze'de 6 bin 400 kişiyi alıkoyduğu belirtilirken, 319 sağlık personelinin hapiste olduğu ifade edildi. Gazze'de yerinden edilme nedeniyle 2 milyon kişinin evlerinden uzakta yaşamak zorunda kaldığı kaydedildi.

Eğitimde Ciddi Kayıplar

İsrail saldırıları sonucunda Gazze'de 12 bin 700 öğrencinin öldüğü ve 785 bin Filistinli öğrencinin eğitimden yoksun kaldığı bildirildi. Saldırılarda 131 okul ve üniversitenin tamamen, 346 okulun ise kısmen yıkıldığı belirtildi.

Altyapı Yıkımı ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'nin altyapısı büyük zarar gördü; 160 bin konutun tamamen yıkıldığı, 3 bin 130 kilometre elektrik hattının, 125 trafo ve 330 kilometre su şebekesinin tahrip edildiği aktarıldı. Su sıkıntısı yaşayan bölgede 717 su kuyusu da kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki durumu iyileştirmek için uluslararası destek ve yardım çağrıları sürerken, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleri bu durumu yakından takip ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.