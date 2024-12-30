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İsrail Saldırıları Altında Kışa Giren Gazze'de Hayat Muhalefeti

Gazze'de 135 bin çadırın %81'i yıprandı. Halk, dondurucu soğuk altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:27
İsrail Saldırıları Altında Kışa Giren Gazze'de Hayat Muhalefeti

İsrail Saldırılarına Rağmen Hayatta Kalma Mücadelesi

Gazzeliler, İsrail'in bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılar altında ikinci kışlarına giriyor. Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren halk, bombardıman, açlık ve hastalıklarla boğuşurken, dondurucu soğukla da savaşmak zorunda kalıyor.

Kış Mevsiminin Getirdiği Zorluklar

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, son 15 aydır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillerin %90'ından fazlası evlerini kaybetti. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Bugüne kadar 135 bin çadırın %81'i yıpranmış durumda. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, ciddi insani kriz ve kötü yaşam koşullarına dikkat çekerek, ailelerin yerle bir olmuş evlerinden kaçmak zorunda kaldığını vurguladı.

Bebekler ve Yaşlılar Zor Durumda

İsrail saldırıları sonrasında dondurucu soğuk hava, zorlu yaşam koşullarını daha da etkiliyor. Son bir haftada 6'sı bebek toplamda 7 kişi soğuktan hayatını kaybetti. Dondurucu koşullar altında, birçok insan temel ihtiyaçlardan yoksun kalıyor.

Çocuklar, hastalar ve yaşlılar için aşırı soğuk tehlikesi göz önünde bulundurularak, Sivil Savunma Müdürlüğü, acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekti ve sıcak bandaj kullanma talimatı verdi.

Uluslararası Toplumun Çağrısı

Gazze'deki koşullar, acil yardım çağrısını beraberinde getiriyor. Arap ve İslam ülkelerine ile birlikte, uluslararası kuruluşların da hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği belirtiliyor. Tüm Gazzelilerin temel gıda, ilaç ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için acil eylem çağrısında bulunuluyor.

Gelecek için Umut Arayışları

Filistinlilerin yaşam koşulları, ikinci kış mevsiminde daha da kötüleşiyor. Gazze'yi etkileyen soğuk hava koşullarının devam etmesi beklenirken, yerinden edilmiş insanların, derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya devam etmeleri büyük bir insani kriz oluşturuyor.

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