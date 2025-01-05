İsrail Saldırıları: Aralık'ta 10 Filistinli Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırıları ve Gazeteci Kayıpları

2024'ün Aralık ayında, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Açıklama Yaptı

Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Aralık ayındaki saldırılarda Filistinli medya çalışanlarına karşı 84 ihlal gerçekleştirdiği vurgulandı. Açıklamada, "İsrail'in gazetecileri katliamlara varacak kadar sistematik bir şekilde hedef almaya devam ettiği" belirtildi.

Ailelerden 8 Kayıp ve Yıkılan Evler

Saldırılarda gazetecilerin ailelerinden 8 kişinin öldürüldüğü kaydedildi. Ayrıca, gazetecilere ve ailelerine ait 3 evin yıkıldığı bildirildi. 5 gazeteci de yaralandı.

Gözaltılar ve Şiddet Olayları

Açıklamada, 27 gazetecinin gözaltına alındığı belirtilirken, gazetecilere yönelik 11 silahlı saldırı yaşandığı, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde 10 gazetecinin ağır şekilde darbedildiği ifade edildi. Gazetecilerin ekipmanlarının imha edilmesi ya da el konulması da diğer bir sorun olarak gündeme geldi.

Gazete Ofisinin İfadeleri

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 3 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazeteci sayısının 202'ye çıktığı bilgisi verildi.