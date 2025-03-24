İsrail Saldırıları: Batı Şeria'da 5 Filistinli Yaralandı

Batı Şeria'da Filistinli Gençlere Saldırı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ile Beytullahim'de gerçekleştirilen saldırılarda 5 Filistinliyi yaraladı. Ayrıca, birçok Filistinli gözaltına alındı.

El Halil'deki Olaylar

El Halil'deki Susya Köyü Meclis Başkanı Cihad Nevaca, AA muhabirine verdiği demeçte, İsraillilerin bölgeye baskın düzenleyerek koyun sürüsünü çalmaya çalıştığını bildirdi. Bu duruma karşı çıkan genç Filistinlilerin, İsraillilerin gasbını engellemek için mücadele ettikleri ifade edildi.

Nevaca, saldırı sırasında bölgeye hem İsrail ordusu hem de polis güçlerinin geldiğini ve Filistinli gençlerin suçlandıkları için kendilerini savunamadıklarını aktardı. Olayda yaralanan 4 Filistinlinin vücutlarında darp izlerinin olduğunu belirten Nevaca, ambulansların bölgeye girmesine izin verilmediğini kaydetti.

Beytullahim'de Şiddet Olayları

Filistinli aktivist Usame Muhamara, AA muhabirine verdiği bilgide yaklaşık 30 İsrailli'nin Yatta'ya bağlı Susya'ya saldırdığını ifade etti. İsraillilerin havaya ateş açtığını kaydeden Muhamara, Filistinlilere karşı gerçekleştirilen saldırılarda bazı kişilerin darbedilip yaralandığını dile getirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, bir grup gazbeci İsrailli, Beytullahim'in güneyindeki Berriye bölgesinde çobanlara saldırdı. Burada da sürüden bazı hayvanların gasbedilmesine yönelik girişimlerde bulunuldu. Filistinliler, bu durumu engelleyerek direniş gösterdi.

İsrail ordusu olaylar sırasında bölgede 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Son Durum

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından, özellikle 7 Ekim 2023'ten itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların arttığı bildiriliyor. Bu süreçte, toplamda 937 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı ve 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.