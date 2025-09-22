İsrail Saldırıları: Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli yaşamını yitirdi; siviller, çadırlar, araçlar ve binalar hedef alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:02
İsrail Saldırıları: Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında Gazze'de 12 Filistinli Can Verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti. Abluka uygulamalarını sıkılaştıran ve yardım girişlerini kısıtlayan İsrail'in hedefinde siviller, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, araçlar ve binalar yer aldı.

Gazze kenti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının sivillerin bulunduğu alana bomba atması sonucu Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi nde 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca kent merkezinde yürütülen saldırılarda farklı mahallelerde toplam 6 Filistinli daha öldü.

Sabra Mahallesi'nde "ed-Deyri" ailesine ait evi bombalanması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Kentin batısında İsrail ordusu, Kudüs Açık Üniversitesi kuzeyini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu, el-Vahde Caddesi ile el-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler bırakarak halka kentten ayrılma ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitme uyarısı yaptı. Gece boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında yerleşim yerleri ve binalar havaya uçuruldu.

Gazze'nin orta kesimi

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı nın batısında yer alan es-Sevariha bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır hedef alındı; saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Zevayide beldesinde ise İsrail ordusunun el-Faruk Mahallesi nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırıların sivillere yönelik olduğunu ve insani durumu daha da ağırlaştırdığını aktarıyor.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta 45 Yıl: TCDD Akım Şefi Tevfik Doğan’ın Tren Güvenliği Öyküsü
2
Yargıtay Onadı: Instagram'da Başkasının Telefonunu 'Evlenmek İstiyorum' Notuyla Paylaşmak Suç
3
İsrail Saldırıları: Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İyilik Yolu Derneği Somali'de 850 Bin Kişiye Ulaştı
5
Yörük Ali Efe 74. yılında anılıyor: Kurtuluş Savaşı'nın "Efelerin Efesi"
6
Ege ve Akdeniz Havalimanları Yazda Rekor Kırdı: 27,3 Milyon Yolcu

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme