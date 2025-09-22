İsrail Saldırıları: Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında Gazze'de 12 Filistinli Can Verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 12 Filistinli hayatını kaybetti. Abluka uygulamalarını sıkılaştıran ve yardım girişlerini kısıtlayan İsrail'in hedefinde siviller, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, araçlar ve binalar yer aldı.

Gazze kenti

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının sivillerin bulunduğu alana bomba atması sonucu Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi nde 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusunun ateş açması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca kent merkezinde yürütülen saldırılarda farklı mahallelerde toplam 6 Filistinli daha öldü.

Sabra Mahallesi'nde "ed-Deyri" ailesine ait evi bombalanması sonucu ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Kentin batısında İsrail ordusu, Kudüs Açık Üniversitesi kuzeyini yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu, el-Vahde Caddesi ile el-Ehli Baptist Hastanesi çevresine bildiriler bırakarak halka kentten ayrılma ve Gazze Şeridi'nin güneyine gitme uyarısı yaptı. Gece boyunca Gazze kentinin kuzeybatısında yerleşim yerleri ve binalar havaya uçuruldu.

Gazze'nin orta kesimi

İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı nın batısında yer alan es-Sevariha bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır hedef alındı; saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Zevayide beldesinde ise İsrail ordusunun el-Faruk Mahallesi nde sivil bir aracı bombalaması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, saldırıların sivillere yönelik olduğunu ve insani durumu daha da ağırlaştırdığını aktarıyor.