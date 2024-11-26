İsrail Saldırıları Gazze'de 12 Filistinlinin Ölümüne Neden Oldu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıları sonucunda toplamda 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli noktalarına yönelik saldırılarına devam ediyor.

Saldırılardan biri, Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde El-Cedbe ailesine ait bir eve yapıldı. Burada düzenlenen bombalı saldırıda, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nin doğusundaki El-Ebrar bölgesine yapılan topçu ateşinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralı meydana geldi.

Ayrıca, İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplanan Filistinlileri bombalayarak 3 kişinin ölümüne ve birçok yaralanmaya sebep oldu. Saldırılar sonucunda ambulans ekiplerinin olay yerlerine ulaşamamasının yanı sıra, Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında 1 kişi daha hayatını kaybetti.

İsrail’in gerçekleştirdiği sürekli bombardımanlar, bölgedeki yaralılar ve cenazeler üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açmakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.