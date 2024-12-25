İsrail Saldırıları: Gazze'de 17 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği hava saldırılarında son günlerde artan ölü sayıları kaydedilmeye devam ediyor. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, düzenlenen saldırılarda toplamda 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Olakan Saldırılar ve Ölüm Sayıları

Son saldırılardan biri, Han Yunus kentinin doğusundaki Maan bölgesinde yer alan bir evi hedef aldı. Bu saldırı sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’ndaki bir apartman dairesine gerçekleştirilen bir başka saldırıda da bir Filistinli çifti öldürüldü.

Başka bir saldırıda, Deyr el-Belah bölgesinde bir kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesinde bir grup vatandaş insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı ve bu saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ölü Sayıları ve Yaralılar

İsrail'in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta gerçekleştirdiği bir başka havadan saldırıda ise 2 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Beyt Hanun kasabasının güneyinde, dün düzenlenen bir saldırıda öldüğü tahmin edilen 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Facia Boyutunda Kaybılar

Etkileri gün geçtikçe artan saldırılar sonucunda, 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi’ne düzenlenen toplam saldırılarda yaklaşık 45,338 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölülerin yaklaşık 17,492’si çocuk ve 11,979’u kadındır. Ayrıca, 107,764 kişi yaralanmıştır.

Yetkililer, hala enkaz altında daha çok sayıda ölü bulunduğuna dair bilgiler paylaşırken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı ve sivil altyapının büyük zarar gördüğü bildiriliyor.